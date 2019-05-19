Ordu Valisi Yavuz: “Ordu lojistik merkez olacak”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu'nun yapılacak yatırımlarla bölgenin en büyük lojistik merkezi haline geleceğini belirterek, “Biz, yeni bir şehir vizyonu çiziyoruz. Yarına dair bir projeksiyon, öngörünüz yoksa planlama yapmamız da mümkün değil. Ordu, önümüzdeki 5 yıl içinde Karadeniz'de parmakla gösterilecek bir şehir haline gelecek” dedi.

Vali Seddar Yavuz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ordu'da düzenlenen "TİM Karadeniz Meclisi" programına katıldı. Vali Yavuz, yaptığı konuşmada dünyadaki en önemli servetin girişimcilik olduğuna dikkat çekerek, “Çantasını alıp ülke ülke dolaşan iş adamlarımıza minnet ve şükran borçluyuz. Dünyadaki siyasal olaylar ekonomiyi ciddi anlamda etkiliyor. Bu gelişmeler iş adamını sürekli pazar aramaya, alternatifler bulmaya zorluyor. Böyle bir ortamda işinizin çok kolay olmadığını biliyoruz. Aziz Türk Milleti, dünyadaki son evrensel ve emperyal imparatorluğun sahibi bir millettir. Dolayısıyla bu büyüklüğe uygun yeni bir konumlanma içerisinde olmalıyız. Üreten, refahını artıran bir Türkiye olmak istiyoruz. Sadece kendimiz için değil, gönül coğrafyamız, hatta tüm insanlık için bunu istiyoruz” diye konuştu.

“Fındıkta en büyük sorun bahçelerin yaşlanması, verimin düşmesi, arazilerin parçalanmasıdır”

Türkiye'de fındık üretiminin yüzde 35'inin Ordu'da gerçekleştirildiğini belirten Vali Yavuz, ihracat rakamlarına bakıldığında ise çok az olduğuna dikkat çekti. Vali Yavuz, “Ordu'da üretilen fındığın bir kısmı başka illerden ihraç ediliyor. Bu da ihracat rakamlarına yansımıyor” dedi. Vali Yavuz, şöyle konuştu.

"Fındıkta en büyük sorunumuz ağaçların yaşlanması, verimin düşmesi, arazilerin parçalanmasıdır. Dekar başına aldığımız fındık miktarı ise, 80-85 kg'ma kadar düşmüştür. Yeni bir stratejiyle, 'fındık üretiminde düşen verimi nasıl artırabiliriz? Maliyeti hızla nasıl düşürebiliriz? Ürettiğimiz fındığı katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürüp nasıl satabiliriz? Tüm bunları sorgulamalıyız. Daha büyük yol alabilmemiz, daha fazla kar elde etmemiz, daha çok ihracat yapmamız mümkün olabilir. Bunun için Valilik olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bahçelerin yenilenmesine ilişkin bir çalışma yaptık. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Yeni türlerin bölgeye girmesi, özellikle yaşlanan ağaçların yerine yeni fidanların getirilmesi, modern tarım teknikleri ile birlikte budama, gübreleme, iyi tarım ve organik tarım faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda dekar başına 300 kilograma kadar verimi yükselttiğimizi söylemek istiyorum. Her yıl fındık hasadı yaklaştığında karşılaşılan sorun, fiyatın ne olacağıdır. Böylesine rekoltenin tahmin edilemediği bir sektörde hem ihracatçı firmalar önünü göremiyor, hem üretici bu konuda ciddi sorunlar yaşıyor. Bunu azaltabilmek için de bizim verimi artırıp, maliyetleri aşağıya doğru çekmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Ordu, bentonit madenleri bakımından zengin bölge”

Ordu'da son dönemde bentonit madeninde çok ciddi bir ihracat artışı olduğuna değinen Vali Yavuz, bentonit madeni bakımından Ordu'nun oldukça zengin bir bölge olduğunu ve bundan da katma değeri yüksek ürünler üreten firmaların bulunduğunu hatırlatarak, bentonit ihracatında yüzde 44 artış olduğunu ve önümüzdeki süreçte bentonit ihracatında ciddi rakamlara ulaşılacağını kaydetti.

“Turizm alanında daha fazla yatırım yapılmalı”

Vali Seddar Yavuz konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ordu ekonomisi açısından turizm sektörü çok önemlidir. Son dönemde gelişen turizmde, 2015'de 30 bin olan yabancı turist sayısı geçen yıl 111 bin rakamına ulaştı. 4 yıllık süreç içerisine baktığımız zaman bu ciddi bir artıştır. Yerli ve yabancı turist sayısı geçen yıl itibari ile 850 bine ulaştı. 2019‘da yabancı turist sayısının 150-200 bine çıkacağını varsayıyoruz. İş adamlarımızın turizm alanına daha fazla yatırım yapmasını istiyoruz. Turizm hareketleri açısından baktığımızda Karadeniz'i bir destinasyon olarak görmemiz gerekiyor. Şehirlerin birbirini aşağı çekmeden, rekabeti olumsuz yapmadan, birbirimizi onure ederek, överek, bölgede birlikte çalışma ortamını sağlamamız önemli. Bu anlamda Giresun'u paydaşımız olarak görüyoruz. Ordu ve Giresun, turizm ve sanayi alanında işbirliğini çok daha iyi noktaya çekebileceklerdir. Üniversitemizin güçlendirilmesi, üniversite sanayi işbirliği, üniversite iş dünyası işbirliğini artırmak gerekiyor.”

“Ordu lojistik merkez haline gelecek”

Vali Yavuz, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ordu'yu önümüzdeki süreçte 30 bin kişinin OSB'lerde çalıştığı bir şehir yapmak istiyoruz. 3 yeni OSB'nin kamulaştırma çalışmaları sürüyor. Şu an OSB'lerde çalışan kişi sayısı toplam 12 bin civarında. İlave 18 bin istihdam oluşturacak çalışmamız devam ediyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde 3 milyon turist hedefimiz, üniversite açısından da 50 bin öğrencili bilim şehri Ordu planlamamız var. Tarımdaki çalışmaları 5 yıl içinde bitirebilirsek, verimi artırıcı çalışmaları neticelendirebilirsek, Ordu ekonomisi şaha kalkar. Karadeniz-Akdeniz yolunun 2020 yılının başında açılacak olması da Ordu'ya başka bir pencere daha açacaktır. İhracatımızı artırabilmemiz, Ordu'ya bir liman yapılmasından geçiyor. Büyük kapasiteli liman olmadığı sürece ihracatımızı geliştirmemiz mümkün değil. Ordu bir lojistik merkez haline gelecek. Biz, yeni bir şehir vizyonu çiziyoruz. Yarına dair bir projeksiyon, öngörünüz yoksa planlama yapmamız da mümkün değil. Ordu, önümüzdeki 5 yıl içinde Karadeniz'de parmakla gösterilecek bir şehir haline gelecek. Bizim, ihracatı, ekonomiyi, istihdamı daha fazla artıracak yol ve yöntemleri bulmamız gerekiyor.”