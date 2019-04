Ordu Valisi Yavuz: "Valiliğimizin Ordu ve ilçelerine 60 milyon TL desteği oldu"

Ordu Valisi Seddar Yavuz Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen tarihi ve kültürel mekanların restorasyonu, kazıları gibi birçok hizmeti yerinde görmek için Ünye'de incelemelerde bulundu.

İlk olarak ziyaretini Ünye Kaymakamlığı'na gerçekleştiren Vali Yavuz, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney'i makamında ziyaret etti. Vali Yavuz, Kaymakamlığın ardından, 31 Mart yerel seçimlerinde Ünye Belediye Başkanlığı görevine seçilen Hüseyin Tavlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Vali Yavuz, “Ünye Belediye Başkanımızın yapacağı her hayırlı hizmette yanında olacağız. 31 Mart seçimlerinde Ünye Belediye Başkanı olan Hüseyin Tavlı'yı tebrik ediyorum. Bizler her zaman istişare içinde olacağız. Hüseyin Bey'in Ünye gibi tarihi doğal güzellikleri olan bir ilçemizde belediye başkanı olması beni ziyadesiyle mutlu etti. İnanıyorum ki Ünye'ye çok güzel hizmetler yapacaktır. Bizler Valilik olarak başkanımızın her zaman destekçisi olacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yapacağı her hayırlı hizmette yanında olacağız. Dolayısıyla Valiliğimizin tüm imkanları kendisinindir. Kıymetli başkanımıza çıkmış olduğu bu güzel yolda huzurlu başarılı bir görev süresi temenni ediyorum” dedi.

“Valiliğimizin Ordu ve ilçelerine 60 milyon TL desteği oldu”

Vali Yavuz konuşmasına devam ederek, “Bugünkü ziyaretimizde Ünye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen tarihi ve kültürel mekanların restorasyonu, kazıları gibi birçok hizmeti yerinde inceleyeceğiz. Kırsal alt yapının mimarı yani yollar, köprüler dahil olmak üzere, Valiliğimizin gerek Büyükşehir Belediyemize gerekse ilçe belediyelerimize bugüne kadar 60 milyon TL'ye kadar desteği olmuştur. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de Ünye'nin ihtiyaçlarını yine Valiliğimizin desteği çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz. Ortak aklın, birlikte ve istişare ile bir yönetim anlayışını Ordu'da hakim kılmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları doğrultusunda bütün paydaşlarımızla vatandaşlarımızın refahını sağlamak üzere elbirliği ile çalışacağız” diye konuştu.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise Ordu Valisi Seddar Yavuza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Bugün bizi şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Aynı zamanda bizden önceki süreçte Ünye'ye olan katkılarınızı ziyadesiyle biliyoruz. Bu süreçte de aynı şekilde hizmetlerin gerçekleşmesi için desteklerinizi beklediğimizi ifade ediyorum" dedi.

Vali Yavuz, daha sonra Kültür Yolu Projesi kapsamında restorasyon çalışmaları devam eden Kefeli Han'ın kazı işlemlerini yerinde inceledi. Ardından bakırcılar çarşısında esnaflarla bir araya geldi. Ziyaretini Kadılar Yokuşu, Ünye Müzesi ve Konuk Evi ve Yalı Kilisesinde devam eden Vali Yavuz, burada Minyatür İlker Çorbacı tarafından yapılan resim sergisini gezdi.

"Ordu ve ilçelerinde birçok tarihi eseri geri kazandırdık"

Çıkışta konuşan Vali Yavuz, "Ünye'de yapımı devam eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Ordu Valiliği ve DOKA destekleriyle restorasyonları devam eden tarihi eserlerimizi yerinde inceleme fırsatı bulduk. Ünye ilçesinin bir kez daha turizm konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu tespit ettik. Ünye tarihi ve kültürel değerleri ile öne çıkan ve sadece tabi güzellikleriyle gündemde olan bir ilçemiz değildir. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle Kadılar Yokuşu başta olmak üzere önemli çalışmalar hayata geçirildi” şeklinde konuştu.

"Ordu'yu önümüzdeki yıllarda kimse tanıyamayacak"

Ordu Valisi Yavuz konuşmasına devam ederek, "Önümüzdeki süreçte yine DOKA destekleriyle gerçekleşecek olan faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Ordu geçen yıl itibarıyla 850 bin turiste ev sahipliği yaptı. Bunların 111 bini yabancı kişilerden oluşuyordu. Bu yıl içerisinde ilk 3 aylık rakamlara baktığımızda çok ciddi bir yabancı turist sayısının arttığını görüyoruz. Bu rakamlar geçen yıla göre yüzde 50'nin üzerindedir. Herhangi bir aksilik olmazsa bu rakamların 200 bin kişi yabancı turist sayısına ulaşacağımızı görüyorum. Dolayısıyla buradan özellikle belediyelerimizle iş birliği yaparak potansiyelimizi ortaya koymak ve bu alanda daha fazla daha fazla gelir elde etmek istiyoruz. Bugün Ünye Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ettik, Ünye Belediye Başkanı bizim sevdiğimiz değer verdiğimiz bir kardeşimizdir. Kendisine hizmetlerinden dolayı başarılar diledik ve her zaman yanında olacağımızı ifade ettik. Ordu Valisi olarak bütün Belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş adamlarımızla iş birliği içerisinde hareket ederek geçen yıl koymuş olduğumuz hedeflere büyük ölçüde ulaştığımızı memnuniyetle söylemek isterim. Bu sene yerli ve yabancı turist sayısında 250 bin civarına ulaşarak bir artış bekliyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde özellikle Ordu ekonomisinde önemli bir değişiklik olacağını yöresel el sanatlarımızın kıymetleneceğini ümit ediyorum. Bu vesileyle turizm ve hizmet sektöründe uğraşan kardeşlerinizin özellikle dil öğrenmeleri konusunda teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da Üniversiteyle Halk Eğitim Merkezi iş birliği yaparak daha fazla dil öğrenmenin yollarını bulmalıyız. Ordu'yu önümüzdeki 5 yıl içerisinde hiç kimse tanıyamayacak. Özellikle Ordu Karadeniz'deki en fazla potansiyele sahip bir ildir. Bu potansiyeli ortaya koyabilecek olan da bizleriz. Ordu'da yaşayan herkesin bu alanda elinden gelen her türlü gayreti göstereceğini düşünüyorum. Bizimde devlet olarak elimizdeki imkanları seferber edeceğimizi bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz daha sonra ilçede restorasyonu devam eden Ünye Kalesi'ni ziyaret etti.