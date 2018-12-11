Ordu Valisi Yavuz'un anne acısı

Ordu Valisi Seddar Yavuz’un annesi Hafize Yavuz, 87 yaşında vefat etti.
Ordu Valisi Seddar Yavuz'un annesi Hafize Yavuz, 87 yaşında vefat etti.
Merhume Hafize Yavuz'un cenazesi Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gümüşkonak Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, askeri ve mülki erkan, Ordu'da görev yapan daire müdürleri katıldı.