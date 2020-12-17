İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu Valisi'nden 'şehir hastanesi' müjdesi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Şehir Hastanesi’nin ihalesinin 24 Aralık 2020 günü yapılacağını açıkladı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Şehir Hastanesi'nin ihalesinin 24 Aralık 2020 günü yapılacağını açıkladı.


Vali Sonel, sosyal medya sayfasından gerçekleştirdiği paylaşımda, şehir hastanesinin müjdesini verdi. Vali Sonel, “Sağlık Bakanlığımızla şimdi görüştük. 900 kişilik Ordu Şehir Hastanemizin ihalesi haftaya 24 Aralık'ta yapılacak inşallah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan Allah razı olsun. Bu süreçte katkıda bulunan Ordu'muzun değerlerine de teşekkürler” paylaşımında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.