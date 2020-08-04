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Ordu Valisi'nden trafik kuralları uyarısı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, bayram tatili dönüşünde sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.


Gülyalı ilçesindeki polis kontrol noktasını ziyaret eden Vali Sonel, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti. Sürücülere, yolculuk sırasında emniyet kemeri kullanımının hayati açıdan önemini vurgulayan Vali Sonel, ”Şerit ihlali yapmayalım. Araç kullanırken telefonla konuşmamaya özen gösterelim. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayalım, kaza riskinin önüne geçelim, hız yapmayalım. Geç olsun güç olmasın” diyerek, sürücülere tavsiyelerde bulundu.


Bayram dönüşü yola çıkan vatandaşlarında geçmiş bayramlarını tebrik eden Vali Tuncay Sonel, kolonya ve çikolata ikramında bulunurken, çocukları da çeşitli oyuncaklarla sevindirdi.

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