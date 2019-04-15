Ordu Valisi'nin mutlu günü

Ordu Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz'un oğlu Oğuzhan Yavuz, İstanbul-Avcılar Müftüsü Bekir Derin ve eşi Ayşe Derin'in kızı Nuray Derin ile hayatını birleştirdi.

Seddar-Selda Yavuz çiftinin oğlu Oğuzhan ile Bekir-Ayşe Derin çiftinin kızı Nuray, Ankara'da düzenlenen düğün merasimiyle dünya evine girdiler.

Altındağ Kültür Sarayı'nda gerekleştirilen düğün merasimine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof.Dr. Numan Kurtulmuş, eski İçişleri Bakanları Efkan Alâ ve Selami Altınok,eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ankara Valisi Vasip Şahin, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları, AK Parti Ordu Milletvekilleri Dr. Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere, Ordu, Muş, Uşak, İstanbul, Ankara ve Eskişehir illerinden gelen bir çok devlet erkanı, mülki idare amirleri, belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sanayici ve iş adamları ile çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan düğün merasiminde, genç çiftin nikahını Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı kıyarken, nikah şahitliklerini ise AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M.Hilmi Güler yaptı.

Nikah töreninin ardından genç çifti tebrik eden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, mutluluk dileğinde bulunarak evlilik cüzdanını geline verdi.

Düğün merasimi, İstanbul Emekli Müftüsü Rahmi Yaran'ın yaptırdığı duanın ardından yemek ikramı ile devam etti.