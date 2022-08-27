Ordu yaylalarında balon turizmi

Mehmet Hilmi Güler'in ilin marka değerini artırmak ve turizmi 12 aya yaymak adına başlattığı turizm hamleleri her gün artarak devam ediyor. Kapadokya'da kullanılan ve neredeyse bölgenin simgelerinden birisi haline dönüşen sıcak hava balonları şimdi de Ordu'nun mendereslerinin üzerinde uçuyor.

Geçtiğimiz yıl yayla turizminde ilk olan, Kapadokya başta olmak üzere birkaç şehirde uygulanan balon turizmini Ordu'ya da taşıyan Başkan Güler, büyük yankı uyandıran çalışmayı bu yıl da sürdürüyor. Bu kapsamda Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda bulunan menderesler üzerinde deneme uçuşu gerçekleştirildi. Sıcak hava balonu mendereslerin üzerinde tur atarak görsel şölen yaşattı.

Denemelerden olumlu sonuç alınırken sıcak hava balonu turizminin yaylada gerçekleştirilmesi için çalışmalar başladı.