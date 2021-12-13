Ordu'da 1 milyon 290 bin kişi aşı yaptırdı

Ordu'da her hafta pazartesi günleri yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, bugün de Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı'nın başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapıldı. Dr. Fatih Aydın, Covid-19 Pandemisi Değerlendirme sunumunda, haftalık yeni vaka sayıları, aktif vaka sayıları, ilçelerimizin günlük yeni vaka sayıları, hastane kapasitesi doluluk verileri, yoğun bakım doluluk oranı, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, haftalık denetim verileri, çağrı merkezi verileri, aşı bilgileri, aşı sayıları, açıklanan hedef nüfusa göre aşılama oranı ile ilgili Ordu'nun korona virüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdi.

1 milyon 290 bin kişi aşı yaptırdı

Kovid-19 pandemisi ile mücadelede 91. haftanın geride kaldığını belirten Dr. Fatih Aydın, “Pandemi ile mücadelenin bilinen en etkili yolu aşıdır. Biz de ilimizde aşılama çalışmalarına özel bir önem veriyoruz. Hedef nüfusumuz içerisinde en az bir doz aşı yaptıran vatandaşlarımızın oranı yüzde 91,05'e ulaştı. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfusta yüzde 85.4'lük aşılama oranı ile Türkiye genelindeki birinciliğimizi sürdürüyoruz. En az iki doz aşı olmuş 12 yaş ve üzeri nüfusta ise yüzde 82.42'lik oranla yine ilk sıralarda yer almaktayız. Bugüne kadar 567 bin 991 birinci doz, 549 bin 606 ikinci doz, 173 bin 732 üçüncü doz olmak üzere toplamda 1 milyon 291 bin 732 doz aşı yaptık” dedi.

“Vefat edenlerin yüzde 90'ından fazlası aşı yaptırmayan veya eksik aşı yaptıranlar”

Kovid-19 pandemisinden dolayı vefat edenlerin yüzde 90'ından fazlasının, aşı yaptırmayan veya eksik aşı yaptıranlar olduğuna dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, “Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın mutlak suretle aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Zira, Kovid-19 pandemisinden vefat edenlerin yüzde 90'ından fazlası aşı yaptırmayan veya eksik aşı yaptıran vatandaşlarımızdır. Özellikle 60 yaş ve üzeri riskli grupta yer alan vatandaşlarımız, aşılarını tamamlamaları gerekir. İl Sağlık Müdürlüğü olarak, aşı sırası gelen vatandaşlarımıza aşılarını yaptırmaları için her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde görevli hekimlerimiz kendilerini arıyorlar, SMS mesajı gönderiyoruz. Fakat, vatandaşlarımızda bir rehavet oluştur. Rahat davranıyorlar. Bizler görüyoruz ki, pandemiden vefat edenlerin büyük bir çoğunluğu hiç aşı olmayanlar veya aşılarını tam yaptırmayanlar. Onun için herkesi aşılarını eksiksiz bir şekilde yaptırmaya davet ediyoruz. Koruyuculuk açısından 3. doz hatırlatma aşısı son derece önemli. Sırası gelen herkesin 3. doz hatırlatma aşısını mutlaka yaptırmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Vali Sonel; “Salgından korunmak için milletimizle birlikte özverili bir çalışma yürütüyoruz”

Kovid-19 Pandemisi ile mücadele ve aşı çalışmalarında gösterdikleri gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı İlçe Kaymakamlarına ve Sağlık Teşkilatı mensuplarına teşekkür eden Vali Tuncay Sonel, “Tüm Dünyada insan sağlığını, toplum sağlığını tehdit eden Kovid-19 Pandemisi ile 91 haftadır yoğun bir mücadele içindeyiz. İnsanlarımızı bu salgından korumak için özverili bir çalışma yürütüyoruz. Bu illet yüzünden bugüne kadar binlerce insanımızı kaybettik. Sevdiklerimizden ayrı kaldık. Tek bir insanımızı daha kaybetmek istemiyoruz. Bunun için de gayret, çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımız da kendi sağlıklarını korumak için bu çabaya destek vermeliler, duyarlı davranmalılar. Belirlenen kurallara, alınan tedbirlere riayet etmeliler. Bu illetten korunmanın tek çaresi olan aşılarını eksiksiz bir şekilde yaptırmalılar. Bizler, üzerimize düşen kontrol ve denetim görevlerimizi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getireceğiz. Özellikle işyeri ve işletmelerde çalışanların, pandemi kurallarına uymalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları ve kurum müdürleri Kovid-19 pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gerekenler konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.