Ordu'da 10 bin 565 öğrenciye giysi yardımı yapıldı

Ordu'da öğrenim gören 10 bin 565 öğrenciye, özel bir firma tarafından giysi yardımı yapıldı.

Ordu Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının girişimleriyle geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da özel bir firma tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yapıldı. Özel firma tarafından ilk etapta gönderilen 4 bin 271 adet giysi, Ordu Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından teslim alındı. Alınan giysiler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen Ünye ilçesinde bin 631, Fatsa ilçesinde bin 410, Ulubey ilçesinde 130, Kumru ilçesinde 600 ve Gölköy ilçesinde ise 400 öğrenciye ulaştırılmıştı.

Aynı firma tarafından gönderilen ikinci etap 6 bin 294 adet giysi ise, Ordu Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından teslim alınarak, Altınordu ilçesinde 3 bin 264, Mesudiye ilçesinde 100, Çatalpınar ilçesinde 200, Kabataş ilçesinde 251, Çaybaşı ilçesinde 200, Gürgentepe ilçesinde 250, İkizce ilçesinde 200, Çamaş ilçesinde 100, Korgan ilçesinde 600, Aybastı ilçesinde 340, Perşembe ilçesinde 278, Kabadüz ilçesinde 60, Akkuş ilçesinde ise 451 öğrencinin isimlerine gönderildi.

Ordu genelindeki okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin, başta giysi olmak üzere diğer eğitim ihtiyaçları, Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yerine getiriliyor.

Ordu Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının girişimleriyle bu yıl 10 bin 565 öğrenciye giysi yardımında bulunulmuş oldu.

Belirlenen her bir öğrenci adına ayrı paketler halinde gelen giysi yardımları, mont, pantolon ve uzun kollu sweetlerden oluşuyor.