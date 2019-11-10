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Ordu'da '10 Kasım Atatürk'ü anma' koşusu

Ordu’da, 18 ilden 200 sporcunun katılımı ile 10 Kasım Atatürk’ü Anma Yol Koşusu gerçekleştirildi.

Ordu'da, 18 ilden 200 sporcunun katılımı ile 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yol Koşusu gerçekleştirildi.


Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümünü anma etkinlikleri kapsamında, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 18 ilden 200 sporcunun katılımı ile koşu etkinliği düzenlendi. Ordu Valiliği himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Organizasyonu ile Mesudiye Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen koşu yarışını çok sayıda vatandaş izleme fırsatı buldu.


Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Atik, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve protokol üyeleri tarafından verildi.

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