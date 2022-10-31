İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da 103 adet tarihi sikke ele geçirildi

Ordu’da jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde evinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 103 tarihi sikke ile 12 adet tarihi obje ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde evinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 103 tarihi sikke ile 12 adet tarihi obje ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.


Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Perşembe ilçesinde bir şahıs takibe alındı. Şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu düşünülen 103 adet sikke ve 12 adet tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi.

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