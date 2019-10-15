Ordu'da 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatı tamam

Vali Seddar Yavuz, 2017 yılında ihale edilen ve 2019 yılı içerisinde yapımı tamamlanan hizmet binasında incelemelerde bulundu. Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında çalışmaların son durumu hakkında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı mühendisleri ile müteahhit firma yetkilisinden detaylı bilgiler alan Vali Seddar Yavuz, inşaatı yeni tamamlanan hizmet binasının tüm birimlerini gezerek yerinde inceledi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, emniyet, jandarma, sağlık, belediye, AFAD, Orman İşletme, sahil güvenlik, Doğa Koruma ve Milli Parklar olmak üzere 8 kurumun çağrısının 112 Acil Çağrı Merkezi altında toplanacağını ve toplam 30 personelle hizmet verileceğini kaydetti. Vali Yavuz, “112 Acil Çağrı Merkezimiz, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile aynı binada hizmet vermekte ve 24 saat esasına göre çalışmaktadır. İl genelinde hizmet veren tüm kurumlarımız acil çağrıları, çağrı merkezinde karşılayacak. Acil yardım hizmeti sunan kurumlara yönlendirerek, kurumlar arasında işbirliğini ve koordinasyonun daha hızlı ve etkin sağlayacaklar. ‘Güvenli ülke güvenli toplum için etkin koordinasyon' vizyonuyla hareket eden GAMER de bu bina içerisinde çalışmalarını sürdürecek” dedi.

2020 yılı içerisinde hizmete açılması bekleniyor

Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi binasının, 2017 yılında ihale edildiğini ve 2019 yılı içerisinde yapımı tamamlandığını ifade eden Vali Yavuz, “Altınordu ilçemizin Karapınar Mahallesi'nde 4 bin 625 metrekarelik alan üzerine yapılan 112 Acil Çağrı Merkezi, bodrum, zemin ve 2 normal kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşmaktadır. Merkezin yazılım-donanım ihalesi bakanlığımızca gerçekleştirildi. İhaleyi alan firma önümüzdeki günlerde buranın yazılım ve donanım işlerine başlayacak. Yazılım-donanım işleri hariç 4,5 milyon TL'ye mal olan 112 Acil Çağrı Merkezi tam anlamıyla 2020 yılı Nisan ayından itibaren faaliyete geçmiş olacak” diye konuştu.