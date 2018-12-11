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Ordu'da 112'yi gereksiz arayanlar azaldı

Ordu’da 112 Acil hattını sürekli meşgul eden ve asılsız ihbarlarda bulunanların oranı yıllar içerisinde azaldı.

Ordu'da 112 Acil hattını sürekli meşgul eden ve asılsız ihbarlarda bulunanların oranı yıllar içerisinde azaldı. Asılsız çağrıların önüne geçmek 112 merkezini arayanların genel çoğunluğunun öğrenci olması üzerine okullarda her yıl binlerce öğrenciye eğitim veriliyor.


Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşılması ve kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 112 Acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi için her yıl binlerce öğrenciye ve alışveriş merkezi- meydan gibi toplu alanlarda da on binlerce kişiye broşür ve bilgilendirme yapıldı. Bu çalışmalar sonunda 112 hattını gereksiz ve asılsız arama oranı her geçen yıl düştü. Buna göre 2015 yılında yüzde 95 olan asılsız çağrı oranı 2017 yılında yüzde 85,5‘e, 2018 yılında da yüzde 83 seviyesine düştü.


Ordu Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, 112 hattının gereksiz ve asılsız ihbarlar sonucu zaman zaman bazı önemli vakalara yetişmekte sıkıntılar yaşandığını ancak son 3 yılda yapılan çalışmalarla bu oranın giderek düşmeye başladığını söyledi. Yanmaz, “Gereksiz ve asılsız ihbarlar, yollarda ambulanslar için geçiş öncelikli güvenlik şeridi olmaması, diğer sürücülerin ambulansa yol vermemesi-verememesi, bazı saatlerde yaşanan trafik yoğunluğu, ara sokakların ambulansın geçişine uygun olmaması gibi nedenler, ambulansların vakalara ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Bu sorunları eğitim çalışmalarıyla giderek azaltıyoruz. Ancak en önemlisi asılsız ve gereksiz ihbarların oranının azalmasıdır" dedi.

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