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Ordu'da 12 Afgan'a sınır dışı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yurda kaçak ve izinsiz girdiği ve bir iş yerinde çalıştığı tespit edilen 12 Afgan yakalandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yurda kaçak ve izinsiz girdiği ve bir iş yerinde çalıştığı tespit edilen 12 Afgan yakalandı.


Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı'dan yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 12 Afganistan uyruklu şahsın Ünye ilçesinde izinsiz çalıştıklarını belirledi. Bunun üzerine iş yerine yapılan operasyonda 12 Afgan yakalandı. Bu şahısları çalıştıran 2 şüpheli şahıs ile organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.


Yakalanan Afganistan uyruklu şahısların sınır dışı işlemleri devam ediyor.

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