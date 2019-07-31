Ordu'da 12 sağlık tesisi ve 2 hastane inşaatı yükseliyor

Ordu'da 2019 yılı Şubat ayında 4'ü Altınordu olmak üzere toplamda 6 farklı ilçede yapımına başlanan 12 adet sağlık tesisi ile geçmiş tarihlerde 2 ilçede yapımına başlanılan 2 ilçe devlet hastanesinin yapımı hızla devam ediyor.

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, yapımına başlanan 12 Sağlık Tesisinin inşaatının 2019 yılı içinde tamamlanarak hizmet vermeye başlanmasının planlandığını söyledi. Yanmaz, 12 Sağlık tesisinin yanı sıra 25 yataklı Akkuş Devlet Hastanesi ile Ulubey Devlet Hastanesi inşaatlarının da hızla yükseldiğini ifade etti.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak yaklaşık 5 ay önce başlatılan ve yapımı devam eden sağlık tesisleri hakkında bilgi veren Dr. Ergün Yanmaz, Sağlık Bakanlığının 81 il içerisinde en fazla şantiye kurarak sağlık tesisi inşa ettiği illerden birinin Ordu olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

“Altınordu ilçemizde yapılan 2 bin 683 metre kapalı alana sahip 4 kat üzerine inşa edilen Sağlıklı Hayat Merkezinin 1,5 aylık sürede bitirilmesi planlanıyor. Altınordu ilçesinde Akyazı 9 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Akyazı Mahallesi'nde 4 katlı bin 494 metrekare kapalı alana sahip sağlık tesisinin öngörülen bitirilme süresi 1,5 ay olarak planlandı. Eğitim Araştırma Hastanesinin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Ek Binası kampüs alanında 4 kat üzerine yapılan ve 2 bin 113 metre kare kapalı alana sahip olan sağlık tesisinin de 1,5 ay içerisinde hizmete girmesi için çalışıyoruz. Ulubey Aile Sağlık Merkezi ile Toplum Sağlık Merkezi, Ulubey ilçemizde yapımı süren 2 katlı ve bin 41 metrekare kapalı alana sahip Ulubey Aile Sağlık Merkezi ile Toplum Sağlık Merkezi'nin 2 ay içerisinde açılmasını öngörüyoruz”

Uzunisa Mahallesi'nde yapımı devam eden Altınordu Uzunisa 4 Hekimlik Aile Sağlık Merkezi sağlık tesisinin 1.5 ay, İkizce ilçesinde yapımı devam eden 3 kat üzerine yapılan ve 880 metre kare kapalı alana sahip olan İkizce Aile Sağlığı Merkezi ve Entegre Sağlık Merkezi 2 ay içinde, 2 katlı ve 638 metrekare kapalı alana sahip Fatsa Yalıköy Aile Sağlık Merkezi ve Lojmanı 3 ay içerisinde bitirilmesinin beklendiğini aktaran Ordu sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, şu bilgileri verdi:

“Fatsa'da 2 katlı ve 654 metrekare kapalı alana sahip Fatsa Bolaman Aile Sağlık Merkezi ve Lojmanı ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 6 ay, Gölköy İlçesi Güzelyurt Mahallesi'nde inşaatı devam eden 2 katlı ve 638 metre kare kapalı alana sahip Gölköy Güzelyurt Aile Sağlık Merkezi ve Lojmanı 4 ay, yine Gölköy ilçesi Aydoğan Mahallemizde yapılan 2 katlı ve 787 metre kare kapalı alana sahip Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun 6 ay içerisinde hizmete girmesi planlandı. İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'nde yapımı devam eden 2 katlı ve 786 metre kare kapalı alana sahip Aile Sağlık Merkezi ve Lojmanı ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun öngörülen bitirilme süresi 4 ay olarak belirlendi. Gürgentepe ilçemizde yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 2 katlı ve 638 metre kare kapalı alan sahiptir ve 3 ay içerisinde hizmete açılması planlandı. Ordulu hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak bu sağlık tesisleri kısa sürede bitirilecektir. Vatandaşlarımız, bu sağlık tesisleri ile il merkezi ve ilçelerimizde daha konforlu ortamda daha güzel hizmet alacaklar” dedi.