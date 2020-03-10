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Ordu'da 12 servis aracı trafikten men edildi

Ordu’da yapılan denetimlerde 12 servis aracı trafikten men edildi.

Ordu'da yapılan denetimlerde 12 servis aracı trafikten men edildi.


Ordu'da çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak, okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek maksadıyla jandarma tarafından servis araç denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda 595 okul servis aracı kontrol edilirken 1 araç sürücüsüne araç tescil belgesini araçta bulundurmamaktan, 11 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmaktan, 4 araç sürücüsüne yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmaktan, 6 araç sürücüsüne okul taşıtlarında ‘Dur' işaretinin yönetmelikte belirtilen hallerde kullanmamaktan, 10 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 4 araç sürücüsüne sigortası yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmaktan olmak üzere toplamda 47 araç sürücüsüne yasal işlem yapıldı. Denetimlerde 12 servis aracı trafikten men edildi.

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