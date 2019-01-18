Ordu'da 129 bin 695 öğrenci karne aldı

Türkiye genelinde, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatili dolayısıyla karne aldı. Tüm yurtta olduğu gibi Ordu'da da öğrenciler yarı yıl tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı. Ordu'da ilk karne dağıtım töreni, Şehit Ali Şahin Odabaşı İlk ve Ortaokulunda gerçekleşti.

Törene katılan Vali Seddar Yavuz, güzel bir eğitim dönemi geçirildiğini ifade ederek, “Eğitim öğretim yılının bir kez daha sonuna geldik. Ama her defasında son yok, yeni başlangıçlar var. Güzellikle ve anılarla bu dönemi geçirdik. Çok iyi bir eğitim-öğretim yılı geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bugün itibari ile 129 bin 695 öğrencimiz tatile gidiyor. Ordu'da da ciddi bir öğretmen sayımızın olduğunu da hepimiz biliyoruz. 9 bin 604 öğretmen ve yöneticimiz var. Toplam 6 bin 456 derslikte eğitim ve öğretim görülüyor” dedi.

Vali Seddar Yavuz, eğitimin sadece bilgi yüklemekten ibaret olmadığını, öncelikle iyi ve faydalı insanlar yetiştirmenin, insanlığa hizmet etmeyi benimsemiş çocuklar yetiştirmenin öneminden de bahsetti. Vali Yavuz, öğrencilere ve öğretmenlere iyi bir tatil geçirmelerini de diledi.

Törende okul öğrencileri halk oyunları ve çeşitli gösterileri katılımcılara sundu, okuma-yazma kursuna katılan yetişkinlere de sertifikaları verildi. Gösterilerin ardından Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri, birinci sınıf öğrencilerine ilk karnelerini teslim ettiler.