Ordu'da 13 kilo 250 gram kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonun da 13 kilo 250 gram kurutulmuş Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Olay, ilçenin Yaz Konağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın evinin bahçesinde kenevir yetiştirerek uyuşturucu madde imal ettiği bilgisini alan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüpheli şahıs E.Ç (26)'nin evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bahçe içerisinde yetiştirilmiş 13 kilo 250 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan E.Ç. 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçlaması ile sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.