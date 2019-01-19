Ordu'da 130 bin veliye ‘kanser taramasına davet' mektubu

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, farkındalık oluşturmak ve dikkatleri kanser konusuna çekebilmek için öğrenciler aracılığıyla ailelere ulaştırılmak üzere karnelerle birlikte 130 bin adet ‘kanser taraması davet' mektubu dağıttı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, içinde bulunulan rahim ağzı kanseri farkındalık ayı nedeniyle ailelere öğrenciler vasıtasıyla mektup gönderdiklerini dile getirdi. Vali Yavuz, "Ülkemizde en yaygın hastalık olan meme, rahim ağzı ve kolon kanseri ile diğer kanserler hakkında ailelerin nasıl davranacakları yönünde bilgilendirme yapmak istedik. Kanser hastalıkları karşısında nasıl bir hal izleyecekleri yönünde bilgilendirme yaparak ailelerin kendi sağlıklarına, aile sağlığına ve ülke sağlığına katkı sağlamaları için erken teşhisin önemine değinerek, mektup ile bilgilendirmek istedik. Bugün 130 bin öğrenci aracılığıyla 130 bin ailemize bu mektup ulaştırıldı. 130 bin aileyi evinde, köyünde, kasabasında devletin sunduğu tüm imkanları ortaya sunarak, kanser konusunda çocuklarımız aracılığı ile uyarmak istedik. Geçlerimiz aracığı ile gerçekleşen bu etkinliğin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Böylece kanser konusunda farkındalığa ve bilgilendirmeye bir nebze olsun katkıda bulunduk. Devletin de imkanları dahilinde sağlık işaretinin olduğu her yerde bu hizmet verilebiliyor. Bu projenin çok anlamlı ve ülke sağlığına katkı sağlayacak bir çalışma olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Mektupta halkın kanser hakkında farkındalık seviyesinin yükseltilmesi, erken tanı ile tedavi şansı ve yaşam kalitesinin arttırılabileceği bilgisi verildi. Toplum Tabanlı Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında çalışmaların anlatıldığı mektupla ailelere ulaşılarak toplumun kanayan yarası olan kanser hastalığının önüne geçilmesi hedeflendi. Mektupta ayrıca ilimizde ve ilçelerimizde hizmet veren KETEM'lerin adresleri ve iletişim numaraları da belirtildi. Evde öğrenimine devam eden ve okula gidemeyen öğrenciler de unutulmadı, özel eğitim alan öğrenciler evlerinde ziyaret edilerek karneleriyle birlikte hem velilere yönelik davetiyeler hem de hediyeler kendilerine ulaştırıldı.