Ordu'da 133 kişinin ehliyetine el konuldu

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 133 kişinin sürücü belgesi geri alındı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 36 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 50 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 30 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 155 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 829 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 68 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 58 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 35 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde 133 araç trafikten men edilirken 36 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.