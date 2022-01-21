Ordu'da 15 bin 358 adet gıda ve yem denetimi gerçekleştirildi

Ordu'da, Orman ve Tarım Müdürlükleri ekipleri tarafından 2021 yılında 15 bin 358 adet gıda ve yem denetimi gerçekleştirildi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde görevli gıda kontrol ekipleri tarafından, halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenli gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla 2021 yılında 15 bin 358 adet gıda ve yem denetimi gerçekleştirildiği açıklandı. Bu denetimler ile 91 gıda işletmecisine idari para cezası uygulandığı, 14 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Konu hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, insanların güvenli gıdaya erişimin sağlanması, tüketici sağlığının en üst seviyede korunması, sektörde haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla gıda denetimlerinin 2021 yılında hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi. 2021 yılının gıda denetimleri açısından yoğun bir yıl olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Özellikle içerisinde bulunduğumuz Kovid-19 salgını nedeniyle gıda denetimlerimiz daha da sıklaştırılmıştır. 7 gün 24 saat esasına göre sahada çalışmalar gerçekleştiren ekiplerimiz tarafından 2021 yılında 15 bin 358 adet gıda ve yem denetimi gerçekleştirilmiştir. Denetimlerimizde, insan sağlığı için risk teşkil eden ve taklit-tağşiş yönüyle mevzuata uygunluk kontrolü amacıyla numuneler alınmaktadır. Gerek analiz sonuçlarına göre gerekse denetimde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 91 gıda işletmesine idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 14 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.

Yılmaz ayrıca, kanun gereği gıda işletmecilerinin ürettiği, işlediği, dağıttığı, depoladığı, satışa ve tüketime sunduğu tüm gıdalarda gıda mevzuatına uygunluğu sağlamak zorunda olduğunu hatırlatarak, “Gıdaların güvenilir olmasında en büyük sorumluluk birincil üretimden başlamak üzere gıdayı üreten, satan, toplu tüketim ile ilgili faaliyet gösteren işletmelerindir. Dolayısıyla bu işletmelerin sahipleri veya tüzel kişiliğin yasal temsilcilerine önemli görevler düşmektedir. Yapılan resmi kontroller sırasında, işyerinin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturan uygunsuzluklarının tespiti durumunda idari para cezası uygulanmaktadır. İşyerinin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturmayan uygunsuzluklarının tespiti durumunda ise eksikliklerini gidermesi için süre verilmekte, süre sonunda tekrar resmi kontrole tabi tutularak eksikliklerini gidermeyen işletmeler hakkında da idari para cezası uygulanmaktadır” ifadelerine yer verdi.