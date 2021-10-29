Ordu'da 16 ilçeye yeni spor sahası kazandırıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimini sporla buluşturmak için ilçelerde başlattığı spor tesisi yatırımlarına devam ediyor. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalarda Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçelerinde planlanan spor tesisleri hizmete girdi. İhalesi yapılan ve çalışmaların devam ettiği Çamaş, Gölköy ve Kabadüz ilçelerindeki ise spor tesislerinin tamamlanması için ekipler mesaisini sürdürüyor.

Daha önce var olan branşlara yenilerini de ekleyerek sporun daha fazla kitleye ulaşması için yoğun çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu 12 farklı branş ve 958 sporcu ile Ordu'yu ulusal ve uluslararası turnuvalarda yarışmalarda temsil ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde, güreş, taekvondo, judo, satranç, boks, kick boks, işitme engelliler güreş, yelken, bedensel engelliler yüzme, tekerlekli sandalye basketbol, kano ve hentbol takımları yer alıyor.