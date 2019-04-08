Ordu'da 166 konut taşınacak

Ordu'nun bir afet haritasının mevcut olduğunu, ancak zaman zaman vatandaşların ikazlara rağmen buralarda bir ev yapma arzusu içinde olduğunu belirten Vali Yavuz, “Ordu, çok engebeli arazisi olan, dolayısıyla ev yapma konusunda arsa bulma konusunda zorlukları olan bir bölgemiz ve herkes atasının bulunduğu bölgeden de ayrılmak istemiyor. Türk Milleti olarak toprağa bağlı insanlarız. Devlet olarak bizim birinci önceliğimiz vatandaşımızın saçının teline zarar gelmemesidir yani can güvenliğidir. Biz diyoruz ki, cana gelmesin, mala gelsin. Malı, büyük devlet olarak telafi ederiz, hep ettik” dedi.

2018 yılının Ağustos ayından bugüne kadar 10 aylık sürede ilçelerde sel veya heyelan afetleri sebebiyle 166 konutun nakline karar verildiğini de belirten Vali Yavuz, “Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesinde 29 konut, Fatsa ilçesi İslamdağ'da 16 konut, Fatsa ilçesi İnönü Mahallesi 6 konut, Gölköy ilçesi Sarıca ve Kuşdoğan Mahallesi'nde 72 konut, Altınordu ilçesi Delikkaya Mahallesi'nde 2 konut olmak üzere 125 konut şu anda nakil için karar alınmış yani afet bölgesi ilan edilmiştir. Nakil edilen konut sahiplerine de ‘nereye gidersen git' denmemiş, her bir konut sahibi için 8 bin 500 TL'lik kira yardımı gerçekleştirilmiştir” bilgisini verdi.

Vali Yavuz, 8-9 Ağustos 2018 tarihinde meydana gelen sel afetinde zarar gören 41 konutun nakline karar verildiğini, 32 konutla ilgili olarak önleyici tedbirler duvar ve diğer donatıların yapılması konusunda kararlar alındığını da belirterek, yine bu vatandaşlar 8 bin 500 TL olmak üzere kira yardımlarının ödendiğini kaydetti.