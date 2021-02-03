İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da 1,7 milyonluk kaçakçılık operasyonu

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 1 milyon 700 bin TL olan kaçak telefon ve emtia ele geçirilirken, 69 şüpheli hakkında işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, telefon ve emtia kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Ordu ili merkezli yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul, Gaziantep, Samsun ve Giresun illerinde, 69 şüpheliye ait 79 işyeri ve depoda, 65 ekip ve 265 personelin katılımıyla eş zamanlı perasyon düzenlendi.


Operasyon kapsamında, Altınordu, Fatsa, Ünye, Kumru, Korgan, Çatalpınar, Ulubey, Gürgentepe, Gölköy, Kabataş, Aybastı, Perşembe ve Çaybaşı ilçelerinde şüphelilere ait işyerlerinde, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile amirlikleri ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle arama çalışması gerçekleştirildi.



Piyasa değeri 1 milyon 700 bin TL


Gerçekleştirilen aramalarda,çok sayıda kaçak telefon ve emtiaya el konulurken, el konulan telefon ve emtianın tahmini piyasa değerinin 1 milyon 700 bin TL olduğu tespit edildi.


Öte yandan yapılan aramalarda ise, 156 adet kaçak akıllı telefon, 180 adet kaçak tuşlu telefon, 3 adet Klonlama cihazı, bin 242 adet telefon ekranı,11 bin 492 adet kaçak telefon aksesuarı, 391 adet kaçak elektronik emtia ele geçirildi, 69 şüpheli hakkında da 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldı.


Ekiplerin, kaçakçılığı önlemede çalışmalarının devam edeceği bildirildiği.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.