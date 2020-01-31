Ordu'da 175 kırsal mahalleye kar engelli

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle 175 kırsal mahalle yolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, ulaşım hizmetlerinde aksamaların meydana geldiği belirtildi. Bazı yüksek kesimli ilçelerde 45 santimetreyi bulan kar yağışı nedeniyle 772 mahalle yokunun 175'inin ulaşıma kapandığına dikkat çekilen açıklamada, “Ortalaması 24 santimetre civarındaki kar yağışı nedeniyle il genelindeki 772 mahalle yolunun 175'i ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan 175 mahalle yolunun 103'ü bugün saat 10.00 itibarıyla ulaşıma açılmış olup, geri kalan 72 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurumlarına ait 374 iş makinesi ile sürdürülmektedir. Karayolları ağında bulunan yollarımızdan, ulaşıma kapalı yol bulunmamaktadır. Kar yağışı nedeniyle enerji kesintisi yaşanan mahallemiz olmayıp, Gölköy, Korgan ve Mesudiye ilçelerimizde 3 mahallede meydana gelen arıza nedeniyle haberleşme sağlanamamaktadır. Meydana gelen haberleşme arızalarını giderme çalışmaları sürdürülmektedir” denildi.