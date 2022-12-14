İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da 181 adet 50 TL'lik sahte banknot ele geçirildi

Ordu’da jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 181 adet 50 TL’lik sahte banknot ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 181 adet 50 TL'lik sahte banknot ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.


Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, mali suçlar ve suç gelirleriyle mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Perşembe ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü ile JASAT unsurlarınca operasyon düzenlendi. Operasyonda, 181 adet 50 TL'lik sahte banknot ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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