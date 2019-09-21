Ordu'da 189 aranan şahıs yakalandı

Ordu'da ocak-eylül ayları arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen huzur ve güven uygulamasında 189 aranan şahıs yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca 2019 yılı içerisinde il genelinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında 51 bin 806 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 189 şahıs yakalanırken 93 şahsa 13 bin 306 lira idari para cezası uygulandı. Umuma açık yerlerde yapılan kontrollerde ise 20 iş yerine 10 bin 899 lira cezai işlem uygulanırken 167 metruk bina, 5 adet günübirlik işletilen yer denetlendi. 20 bin 825 aracın kontrol edildiği uygulamalarda arama kaydı bulunan 18 araç yakalandı. 91 araç trafikten men edilirken 333 araca 100 bin lira cezai işlem uygulandı. 100 motosikletin kontrol edildiği, toplam 9 motosiklete 3 bin 106 lira para cezası uygulandığı denetlemelerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet fişek ile 7 litre kaçak içki ele geçirildi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişin sağlanması maksadıyla trafik kontrollerine, suç ve suçlularla mücadele ile aranan şahısların araçların yakalanmasına, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere aralıksız devam edileceği kararlılıkla vurgulandı.