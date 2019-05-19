Ordu'da 19 Mayıs coşkusu

Ordu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ordu Valiliği'nce hazırlanan kutlama programı çerçevesinde ilk tören, Şarkiye Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Burada yapılan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu. Akabinde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programına, Atatürk Anıtı önünde bulunan alanda yapılan etkinliklerle devam edildi. Burada gerçekleştirilen programa, Vali Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, İdare Mahkemesi Başkanı İnan Yılmaz, Ordu Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Tevfik Noyan, Vali Yardımcıları Ekrem Yaman, Ekrem Ballı, Adem Öztürk, Bayram Gale, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Meydan, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan kutlama programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Vali Seddar Yavuz, "Kurtuluş mücadelemizin başlangıç noktası olan bu özel günün 100. yıldönümünde, tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, herkese sevgi ve saygılar sunuyorum” dedi.

Program, Altınordu Fatih Anadolu Lisesi Halk Oyunları gösterisi ile Penpe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan solo türküler, güreş ve tekvando gösterileri ile devam etti. Gösteriler büyük bir ilgiyle izlendi.

Program, orta okullar ve liseler arasında düzenlenen resim, şiir, kompozisyon, spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere, Vali Seddar Yavuz ve diğer protokol mensupları tarafından ödüllerinin verilmesiyle son buldu.