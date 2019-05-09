Ordu'da 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak

Ordu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yıldönümü düzenlenecek programlarla dolu dolu kutlanacak.

İl Tören ve Kutlama Komitesi'nce hazırlanan program kapsamında, Ordu Valiliği koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda gerçekleştirilecek programlar, 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü Gençlik Haftası etkinlikleri ile başlayacak.

Gençlik Haftası'nın başlaması münasebetiyle 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 10.00'da, Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapılacak. Aynı gün saat 22.00'de, Atatürk Spor Salonu önünden başlayarak, Süleyman Felek Caddesi'ni takiben Köprübaşı Meydanı'na kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Meşale Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Saat 22.30'da ise Köprübaşı Meydanı'nda Ordulu sanatçılar Mustafa Bülbül ve Taner Can tarafından Gençlik Konseri verilecek. Akabinde, ‘Dilek Feneri' uçurulmasıyla birlikte ilk gün programı tamamlanacak.

19 Mayıs 2019 Pazar günü yapılacak ana kutlama programı ise, saat 09.30'da Gençlik ve Spor Müdürü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Saat 10.00'da Atatürk Parkı'nda yapılacak törenlerle devam edecek. Aynı gün akşamı saat 19.49'da, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda, şehit yakınları, gaziler, milli sporcular, Gençlik Merkezi temsilcileri ve Altınordu'daki orta öğretim okullarının Öğrenci Meclisi Başkanlarının katılımıyla İftar Yemeği programı gerçekleştirilecek.

Diğer taraftan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıldönümü münasebetiyle Gençlik Merkezi tarafından birçok etkinlik ve faaliyet icra edilecek ve spor müsabakaları yapılacak.