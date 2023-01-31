Ordu'da 19 milyar liralık kamu yatırımı

Yeni Valilik Binası toplantı salonunda gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının açılışında bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, 2022 yılı sonu itibariyle il genelinde kamu yatırım projelerinin sayısının 378, bu yatırımların toplam proje bedelinin ise 18 milyar 661 milyon TL olduğunu belirtti.

Vali Sonel, “Ordu'muzun en ücra köşesindeki insanımıza kadar tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber devletimizin şefkatini, güler yüzünü, merhametini göstermeye çalışıyoruz. Bunları da birlik ve beraberlikle, milli takım ruhuyla yapıyoruz. Şu ana kadar yapılan yatırımlar için, Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde tüm emeği geçenlere yöre halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Ordu'da güzel bir birlik ve beraberlik ruhu olduğunu söyleyen Vali Sonel, ”Valiliğimiz, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, 19 İlçe Kaymakamlarımız, ilçe Belediyelerimiz, Bölge Müdürlerimiz, İl Müdürlerimiz, STK'larımızla birlikte el birliğiyle bu güzel yöremize daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“57 yeni okul binasını, 790 dersliği ilimize kazandırdık”

Toplantıda eğitimle ilgili olarak da 66 okulun deprem riski olduğunu ve yıkımının gerçekleştirildiğini belirten Vali Sonel, ”Devlet-Vatandaş işbirliğiyle 57 okulumuzu tamamladık. 790 dersliğe ulaştık. 58 ve 59. okulumuz da gelecek inşallah” bilgisini verdi.

“900 yataklı ordu şehir hastanesi inşaatı hızlı bir şekilde ilerliyor”

26 Aralık 2020 tarihinde ihalesi yapılan ve yapımı hızla devam eden 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesinin, planlandığı gibi 2023 yılında yapımının tamamlanarak, hizmete açılmasını sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmaları yakından takip eden Vali Tuncay Sonel, çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini koordinasyon üyeleri ile paylaştı.

Vali Sonel, ”Ordu Şehir Hastanesi, ilimiz için çok önemli bir yatırım ve çok önemli bir hizmet. Bu yatırımı, ilimize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hastane yöre insanımıza ve bölge insanımıza hizmet edecek ve ilimiz ekonomisinin canlanmasına vesile olacak” dedi.

Vali Sonel ayrıca, Yapımı hızla devam eden 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi inşaatı ile eş zamanlı yapılması gereken ulaşım, enerji, doğalgaz, internet, taşkın koruma, altyapı ve üstyapı işlerinin zamanında bitirilmesi amacıyla da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordinasyon toplantıları yaptığını sözlerine ekledi.

Tekstil Park'lar geliyor

Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili gelişmeleri de anlatan Vali Sonel, ”Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi, Altınordu ilçemizin Karaağaç mahallesi ile Ulubey ilçemizin Güzelyurt ve Eymür mahalleleri arasından geçen Melet Irmağı'nın iki yakasında, iki etap halinde yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca uygulama imar planımız çok şükür onaylandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın Ordu ziyaretinde çalışmalar hız kazandı, büyük destek aldık. Ünye OSB'nin altyapı çalışmaları devam ediyor. 32 fabrikamız bu yıl içerisinde başlıyor. 5 fabrika ise başlamış durumda. Fatsa OSB'de genişleme çalışmaları sürüyor. Tüm OSB'lerdeki 11 bin civarındaki istihdam sayısı, yeni OSB'lere yatırımlar tamamlandığında 30 bine yükselecek. Şu an Aybastı'da tekstil park ile Çatalpınar ve Çamaş ilçelerinde bulunan ortak tekstil park projeleri çok güzel gidiyor. Altınordu tekstil parkımızın ihalesi bitti ve inşaatı başladı” diye konuştu.

Vali Sonel, 19 ilçeye spor yatırımları noktasında desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür ederek, özellikle Altınordu merkezde 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadyumu içerisinde yer alan Spor Lisesinin de Türkiye'de bir örnek olduğunun altını çizdi.