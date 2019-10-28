Ordu'da 2 bin 700 liralık sahte banknot ele geçirildi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 2 bin 700 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Kabadüz ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Kabadüz İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüpheli şahsın araç ve üstlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda hepsi 100 liralık olmak üzere 2 bin 700 lira değerinde sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.