Ordu'da 2 büyük operasyon: 19 şahsa gözaltı, 19 şahsa idari işlem

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 19 şahıs gözaltına alınırken, 19 şahsa da sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari işlem uygulandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Suçlarla Mücadele ekipleri ile Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından sabaha karşı saat 06.30'da Ünye merkezli 17 adrese ve Samsun'da 2 adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, esrar, şahıslara ait olduğu öğrenilen silahlar ve mermiler ele geçirildi. Yakalanan şahısların emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

19 kişiye yasak ihlali baskını

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından Kaledere Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede yapılan baskında 19 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası uygulandı. Yapılan baskın sonrası 19 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında toplamda 59 bin 850 lira para cezası yazıldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.