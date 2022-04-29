İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da 2 DEAŞ mensubu yakalandı

Ordu’da bir DEAŞ mensubu bir kişi tutuklanarak cezaevine konulurken bir kişi de sınır dışı edildi.

Ordu'da bir DEAŞ mensubu bir kişi tutuklanarak cezaevine konulurken bir kişi de sınır dışı edildi.


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olan yabancı uyruklu A.N ve T.H isimli şahıslar yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Haklarında yapılan adli işlemler sonucunda T.H. isimli şahıs tutuklanarak Ordu Efirli Cezaevine konuldu. A.N isimli şahıs ise sınır dışı edildi.

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