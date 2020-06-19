Ordu'da 2 milyon maske üretenlere teşekkür

Fatsa Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen programa Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Taşçı, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latif Kelebekli, Fatsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Letif Bayram, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademik ve idari personel ile davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Her bölgede olduğu gibi biz de ilçemizde Kaymakamlığımız ve Üniversitemiz ile iş birliği yaparak maske üretimi gerçekleştirdik. Ürettiğimiz maskeleri kamu kurum ve kuruluşlarımıza dağıtırken diğer taraftan 450 bin maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık” dedi.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa'da yapılan çalışmanın tüm ülke genelinde ciddi bir örnek olduğunu belirtti. Yaran, “Üniversite belediye iş birliği ile üretilen maskeler vatandaşımıza ücretsiz bir şekilde dağıtıldı. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Fatsa Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan atölyede üniversite-kaymakamlık-belediye işbirliği ile yapılan bu çalışmanın birlik beraberlik anlayışına örnek olduğuna dikkat çekti. Akdoğan, “Bizler de Ordu Üniversitesi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu kapsamda gerek sağlık personelimizin gerekse vatandaşımızın maske temini sorunu yaşamaması ve üretimin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için birimimize bir koruyucu maske üretim makinesi kazandırdık. Gönüller bir olduğunda aşılamayacak hiçbir engelin olmadığına inanıyorum. Bu düşüncelerle başta Fatsa Kaymakamlığımız ve Fatsa Belediyemiz olmak üzere salgınla mücadele kapsamında maske temini sorunu yaşanmaması için özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürerek üretim yapmaya devam eden idarecilerimize, öğretim elemanlarımıza ve belediye personeline yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programın devamında maske üretimi sürecinde emeği geçenlere teşekkür belgesi ve plaket takdimi yapıldı.