Ordu'da 2 yılda 1500 km yol

Hilmi Güler ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Korgan ilçe merkezinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Güler, “Şu ana kadar Ordu ilinde 1500 kilometre asfalt ve beton yola imza attık” dedi.

Mehmet Hilmi Güler'in başlattığı ulaşım seferberliği ile ilçelerin kaderi değişiyor. Toplam yol ağı, Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olan kentte, ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresi ve kaderini değiştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen program çerçevesinde, mahalle ve grup yolları ile ilçe merkezlerinde, standardı yüksek, konforlu bir ulaşımın kapılarını araladı.

Başkan Korgan'da

İlçelerde devam eden çalışmaları yerinde incelemeye devam eden Mehmet Hilmi Güler, Korgan ilçesini ziyaret etti. Korgan merkezde devam eden ve Sanayi Sitesi'nde tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Başkan Güler, ilçede 70 kilometre yolu asfalt ve beton ile buluşturduklarını söyledi.

İlk olarak ilçe merkezindeki çalışmaları inceleyen Başkan Güler, burada yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar Ordu ilinde 1500 kilometre asfalt ve beton yola imza attık. Korgan ilçemizde ise 70 kilometre güzergahı asfalt ve beton ile buluşturduk. Bu çalışmalarla birlikte Korgan ilçemiz daha güzel olacak. Yolların konforuyla birlikte ekonomik kalkınmayı da sağlamış olacak. Burada turizm noktasında da önemli çalışmalarımız var. Ulaşım, hayvancılık, süt evleri ve tarımda, turizmde yaptığımız çalışmalarla Korgan ilçemizi bir çekim merkezi haline getireceğiz” dedi.

Korgan Sanayi Sitesi asfalta kavuştu

İlçe merkezinde yaptığı incelemelerin ardından Korgan Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Başkan Güler, burada esnaflarla bir araya geldi. Başkan Güler, “İlçelerimizi ziyaret etmeye, yaptığımız çalışmaları yerlerinde incelemeye, hemşehrilerimiz ile bir araya gelmeye ve şehrimize en güzel hizmetleri sunabilmek için tüm birimlerimizle var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz ile bir araya geldikten sonra, ilçe merkezinde yapımı devam eden altyapı ve asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkili arkadaşlarımızdan çalışmalarla ilgili bilgi aldık. İlçe merkezinin ardından Korgan Sanayii Sitesi'nde esnaflarımızı ziyaret ettik. Misafirperverlikleri için Korganlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Korgan Sanayi Sitesi esnafları ise sıcak asfalt çalışmaları nedeniyle Başkan Güler'e teşekkürlerini sundular.