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Ordu'da 20 kilo kubar esrar ve 270 kök kenevir ele geçirildi

Ordu’nun Ulubey ve Ünye ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 20 kilo kubar esrar ve 270 kök kenevir ele geçirildi.

Ordu'nun Ulubey ve Ünye ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 20 kilo kubar esrar ve 270 kök kenevir ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Ulubey ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, O.Ç. ve T.B. isimli şüphelilerin ev ve eklentileri ile göstermiş oldukları arazilerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 270 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Ünye ilçesinde ise Z.B. adlı kişinin ev ve eklentileri ile tarlalarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Z.B., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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