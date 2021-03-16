Ordu'da 2300 yıllık tarihi eser bulundu

Ordu'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2300 yıllık tarihi heykel ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nca, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar neticesinde Fatsa ilçesinde bir şüpheli şahsın aracında yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan ve kucağında kartal figürü bulunan oturur vaziyette kiremit rengi heykel ele geçirildi. Heykelin I. Mithridatis dönemine ait 2300 yıllık olduğu, M.Ö. 300-50 tarihleri arasında yapıldığı belirlendi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.