Ordu'da 28 kaza, 39 yaralı

Ordu'da son bir haftada meydana gelen 28 trafik kazasında 39 kişi yaralandı.

19-25 Ekim tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını önlemeye yönelik yapılan denetim ve kontrollerde 62 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 37 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 26 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 116 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 859 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 77 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 126 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 32 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Aynı denetimlerde 114 araç trafikten men edilirken 62 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

İstatistiklere göre, aynı tarihleri il genelinde 28 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 39 kişi yaralandı.