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Ordu'da 29 ağır yük aracı trafikten men edildi

Ordu’da ağır yük taşıyan araçlara yönelik yapılan denetimlerde kusurlu bulunan 29 yük aracı trafikten men edildi.

Ordu'da ağır yük taşıyan araçlara yönelik yapılan denetimlerde kusurlu bulunan 29 yük aracı trafikten men edildi.


İl genelinde 6,7 ve 8 Mart tarihlerinde ağır yük taşıyan araçlara yönelik özel denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda bin 97 yük taşıyan araç kontrol edilirken bu kapsamda 14 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmaktan, 1 araç sürücüsüne sigortası yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmaktan, 3 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 5 araç sürücüsüne yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmaktan, 10 araç sürücüsüne trafikte teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmaktan, 4 araç sürücüsüne takograf kullanmamaktan olmak üzere toplamda 110 araç sürücüsüne yasal işlem yapıldı. Kusuru bulunan 29 araç trafikten men edildi.

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