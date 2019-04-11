Ordu'da 3 ayda 17 firmaya gıda cezası

Ordu'da 2019 yılı Ocak-Mart ayları arasında yapılan gıda denetimlerinde 17 işletmeye idare ceza uygulanırken 1 firma hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İl genelinde gıda güvenilirliğinin sağlanması, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda firmalarına 2 bin 878 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ihracat ve ithalat dahil 718 numune alındı. Gerek analiz sonuçlarına göre gerekse denetimde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 17 gıda işletmesine idari para cezası uygulanırken 1 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

5996 sayılı Kanun gereğince, gıda işletmecisi ürettiği, işlediği, dağıttığı, depoladığı, satışa ve tüketime sunduğu tüm gıdalarda gıda mevzuatına uygunluğu sağlamak zorunda. Gıdaların güvenilir olmasında en büyük sorumluluk birincil üretimden başlamak üzere gıdayı üreten, satan, toplu tüketim ile ilgili faaliyet gösteren işletmelerin.

Yetkililer, gıda işletmelerinin sahipleri veya tüzel kişiliğin yasal temsilcilerine önemli görevler düştüğüne dikkat çekerek, “Yapılan resmi kontroller sırasında, iş yerinin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturan uygunsuzluklarının tespiti durumunda idari para cezası uygulanmaktadır. İş yerinin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturmayan uygunsuzluklarının tespiti durumunda ise eksikliklerini gidermesi için süre verilmekte, süre sonunda tekrar resmi kontrole tabi tutularak eksikliklerini gidermeyen işletmeler hakkında da idari para cezası uygulanmaktadır” bilgisini verdi.