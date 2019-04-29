Ordu'da 3 ayda 977 kişi işe yerleştirildi

Ordu'da 2019 yılının Ocak-Mart döneminde ise 563'ü kadın, 414'ü erkek olmak üzere 977 kişiye iş istihdamı sağlandığı açıklandı.

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, 2018 yılında toplam 9 bin 595 kişinin İŞKUR tarafından işe yerleştirildiğini hatırlatarak, 2019 yılının Ocak-Mart döneminde ise 563'ü kadın, 414'ü erkek olmak üzere 977 kişiye iş istihdamı sağlandığını ifade etti.

İşsizlik ödeneği alan kişi sayısının 5 bin 375 olduğunu belirten İsa Kaymak, 10 milyon 761 bin TL işsizlik ödeneği yapıldığını kaydetti.

Aktif İşgücü Programları kapsamında 19 adet mesleki eğitim kursu düzenlenirken bu kurslara 440 kişinin katıldığını kaydeden Kaymak, “181 İş Başı Eğitimi (Staj) Programı düzenlenirken, bu programlara katılım sayısı 921 oldu. Kayıtlı iş arayanlarda kadınlarımızın sayısı erkeklere göre daha fazla” dedi.

İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında işsizler ve daha iyi iş arayanlara yönelik olarak iş danışmanlığı, öğrencilere yönelik olarak ise meslek danışmanlığı hizmeti verildiğini hatırlatan İsa Kaymak, 25 eğitim kurumuna ziyaret yapıldığını, 21 bin 613 bireysel görüşme, iş yerleri kapsamında ise bin 334 iş yerinin ziyaret edildiğini sözlerine ekledi.