Ordu'da 3 firma ürününde ayıplı mal tespit edildi

Ordu'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde üç firma ürününde ayıplı mal tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla denetimler sürüyor. Gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri, illerde bulunan görevliler tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda Ordu'da yürütülen çalışmalarda, Altınordu, Gürgentepe ve Ulubey ilçesindeki 3 firma ayıplı mal bulundurmaktan teşhir edildi.

Ulubey ilçesinde bulunan işyerindeki alkollü içeceklerde tersiyer butil alkol, hacmen alkole rastlandı. Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerinde satılan kıymalı börek içerisinde kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edilirken, Gürgentepe ilçesinde üretim yapan bir firmanın ürettiği dil peynirinde ise nişastaya rastlandı.