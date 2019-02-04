Ordu'da 3 ilçede kadın üstünlüğü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nüfusu 771 bin 932 olarak açıklanan Ordu'da 3 ilçede kadın nüfusu erkeklerden fazla, bir ilçede ise erkek ve kadın nüfusu eşit çıktı.

TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2018 sonuçlarına göre Ordu ilinin nüfusu 386 bin 547 erkek 385 bin 385 kadın olmak üzere 771 bin 932 olarak açıklandı. Buna göre Ordu'da erkek nüfusu kadın nüfusundan sadece bin 162 fazla çıktı. Ancak bazı ilçelerde kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla çıkarken, bir ilçede erkek ve kadın nüfusu eşik çıktı.

Altınordu'da kadın nüfusu erkekleri geçti

İstatistiklere göre, Altınordu ilçesinin nüfusu toplam 200 bin 807 olarak belirlendi. Bunun 97 bin 679'unu erkekler oluştururken, kadın nüfusu 103 bin 128 olarak belirlendi. Buna göre Altınordu ilçesinde kadınlar erkeklerden 5 bin 449 fazla çıktı.

Aybastı'da +1 ile üstünlük, Gülyalı'da eşitlik

Aybastı ilçesinde nüfus 22 bin 783 olarak açıklanırken, erkek nüfusu 11 bin 391 kadın nüfusu 11 bin 392 olarak açıklandı. Aybastı ilçesinde kadınlar erkeklerden sadece 1 kişi ile fazla çıktı.

126 bin 702 olarak açıklanan Ünye ilçesinde ise erkek nüfusu 62 bin 982 olarak belirlenirken kadın nüfusu 63 bin 720 oldu. Buna göre ilçede kadın nüfusu erkek nüfusunu 738 kişi ile geçti.

8 bin 904 nüfuslu Gülyalı ilçesinde ise kadın ve erkek nüfusu eşit çıktı. Buna göre ilçede 4 bin 452 erkek, 4 bin 452 kadın nüfusu belirlendi.

Ordu ilçelerinin kadın-erkek nüfusu

Bu arada TÜİK'e göre Ordu'nun ilçelerinin kadın ve erkek nüfusları şöyle açıklandı:

İlçeler Toplam nüfus Erkek Kadın

Akkuş 23.369 12.016 11.353

Altınordu 200.807 97.679 103.128

Aybastı 22.783 11.391 11.392

Çamaş 11.851 6.123 5.728

Çatalpınar 14.954 7.525 7.429

Çaybaşı 13.922 7.070 6.852

Fatsa 116.154 58.213 57.941

Gölköy 29.852 15.061 14.791

Gülyalı 8.904 4.452 4.452

Gürgentepe 16.929 8.670 8.259

İkizce 16.451 8.480 7.971

Kabadüz 9.619 5.078 4.541

Kabataş 11.375 5.723 5.652

KORGAN 30.545 15.551 14.994

Kumru 31.438 15.774 15.664

Mesudiye 26.287 13.711 12.576

Perşembe 33.253 17.217 16.036

Ulubey 26.737 13.831 12.906

Ünye 126.702 62.982 63.720