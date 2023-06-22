Ordu'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan yolda heyelan

Ordu'nun Kabataş ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ilçeyi birbirine bağlayan grup yol ulaşıma kapandı.

Ordu'da aralıklarla devam eden ve yüksek kesimlerde de etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sağanak sonrası Kabataş, Gölköy ve Aybastı ilçelerini birbirine bağlayan grup yolunda heyelan meydana geldi. Kabatş ilçesinin Şifasuyu Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya, toprak yığınları ve ağaç yolun kapanmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabataş Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler kapanan yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.