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Ordu'da 3 mahalle karantina altına alındı

Ordu’da 3 mahalle karantina altına alındı.

Ordu'da 3 mahalle karantina altına alındı.


Ordu'nun Çatalpınar ilçesi Sayacatürk Mahallesi ile Altınordu ilçesi Saraycık ve Topluca Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda korona virüs vakaları tespit edildi. Toplanan Ordu İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararıyla salgınının kontrol altına alınması amacıyla Çatalpınar ilçesi Sayacatürk Mahallesi İskenli bölgesi, Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi Dereyolu Sokak Güney mevkisi ve Tepe mevkisi ile Topluca Mahallesi Sarıahmet Sokak'ta 18 Temmuz sabahından itibaren karantina kararı alındı.

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