Ordu'da 3 metrelik kar engeli aşılıyor

Ordu'nun yüksek kesimlerindeki bazı ilçelerde kar kalınlığı 3 metreyi aşarken kapanan yollar Belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası açılıyor.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı sonrası mahalleler arasındaki bağlantı yolları zaman zaman 3 metreyi aşan kar yığınları sebebiyle ulaşıma kapandı. Çaybaşı ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kapanan Göksu, Kapılı, Akpınar mahalleleri bağlantı yolunda yol temizleme çalışmaları Belediye ekipleri tarafından yoğun bir çaba sonrası açıldı.