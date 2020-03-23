İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da 335 bin fidan 450 bin ton karbon depoladı

Ordu’da ormancılık faaliyetleri kapsamında 2019 yılında 335 bin fidan toprakla buluştu.

Ordu'da ormancılık faaliyetleri kapsamında 2019 yılında 335 bin fidan toprakla buluştu.


Tarım Orman Bakanlığı Ordu Orman İşletme Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, 2 milyon dekar ormanlık alana sahip, yüzölçümünün yüzde 35'inin ormanlık alan vasfı taşıdığı Ordu'da orman fidanı dikim çalışmaları aralıksız sürüyor.


Orman varlığının yüzde 84'ü normal, yüzde 16'sı bozuk ormandan oluşan Ordu'da ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2019 yılında Ordu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 335 bin adet orman fidanı toprakla buluşturuldu.


Yetkililer, 335 bin fidan dikimiyle birlikte ormanlara 450 bin ton karbon birikimi sağlandığını belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.