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Ordu'da 4 ahşap ev alevlere teslim oldu

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde çıkan yangın sonucu 4 ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde çıkan yangın sonucu 4 ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi.


Olay, ilçeye bağlı Musalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, etraftaki diğer ahşap evlere de sıçradı. Olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, OSKİ ekipleri ve Mesudiye Belediyesi ekipleri ile vatandaşların yardımıyla yangın söndürülerek kontrol altına alındı.


Can kaybının olmadığı yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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