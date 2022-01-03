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Ordu'da 5 evden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 5 evden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandıFatsa ilçesine bağlı Kulak Mahallesi’nde 2, Karataş Mahallesi’nde 2, Duayeri Mahallesi’nde 1 olmak üzere 5 evden hırsızlık meydana geldi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 5 evden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı


Fatsa ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde 2, Karataş Mahallesi'nde 2, Duayeri Mahallesi'nde 1 olmak üzere 5 evden hırsızlık meydana geldi.


Fatsa Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Fatsa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından fail ya da faillerin tespitine yönelik yapılan araştırmalar sonucunda 3 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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