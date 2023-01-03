Ordu'da 5 evden hırsızlık yapan 7 kişi yakalandı, 2'si tutuklandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 5 farklı evden 2 ton fındık ile televizyon çalan 7 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli işlem yapıldı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ulubey ilçesi Ohtamış ve Akoluk Mahallesi'nde 2022 yılı kasım ve aralık ay içerisinde 5 farklı evde hırsızlık olayı gerçekleşti. Olayın aydınlatılmasına yönelik, Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Asayiş Timleri ve Olay Yeri İnceleme Timi tarafından operasyon başlatıldı. Çalışmalarda, hırsızlık olaylarının şüphelileri olan Y.S, V.G., O.D., S.K., K.C.T., B.S.K. ve U.Y. isimli şahıslar hırsızlıkta kullandıkları tespit edilen araçlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulamalarında 5 ayrı evden hırsızlık olayı ile bir konut dokunulmazlığının ihlali olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde şüpheli şahısların hırsızlığa konu 2 ton fındığı farklı tarihlerde Ordu il merkezinde fındık alım satımı yapan 3 işletmeye sattıkları tespit edildi. Olaylar ile adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli işlem yapıldı, 2‘si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık olayında bir evden alınan televizyonu da şüphelilerden satın alan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.